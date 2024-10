Lotto-Multimillionärin meldet sich nach sieben Wochen

Eine Frau aus Mittelfranken hat 24 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Wochenlang hielt sie sich zurück - jetzt ging sie zur Lotterieverwaltung.

Erst sieben Wochen nach der Ziehung im August hat sich eine Lotto-Multimillionärin bei der zuständigen Lotto-Zentrale gemeldet. Die Angestellte aus Mittelfranken habe den 24-Millionen-Euro-Gewinn erst einmal auf sich wirken lassen wollen, teilte Lotto Bayern mit. Die Frau hatte bei der Ziehung 6 aus 49 am 24. August die Zahlen 4, 12, 24, 26, 29 und 47 sowie die Superzahl 8 als einzige Spielteilnehmerin richtig angekreuzt.

Die Frau hatte von der Millionenausschüttung aus der Zeitung erfahren und erst dann die Zahlen auf ihrem Tippschein verglichen, wie Lotto Bayern weiter mitteilte.

„Verdammt große Summe“

„Das ist schon eine verdammt große Summe“, zitiert Lotto Bayern die Mittelfränkin. Sie hatte inklusive Bearbeitungsgebühr insgesamt 12,90 Euro investiert. „Ich spiele seit Jahren denselben Schein - immer die gleichen Zahlen. Jetzt überlege ich, was ich mache - aber in Ruhe“, betonte die Gewinnerin im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Lotto wolle sie auch in Zukunft weiterspielen. Das gehöre zu ihren Routinen. Allerdings werde sie nicht mehr auf die gewohnten Zahlen setzen.

Anders als in anderen Ländern werden Gewinner großer Summen bei staatlichen Lotterien in Deutschland aus Sicherheitsgründen und zu deren Selbstschutz geheim gehalten. Die Lottogesellschaften der Länder beschäftigen Spezialisten, die Gewinner im Umgang mit dem plötzlichen Reichtum beraten.

© dpa-infocom, dpa:241018-930-264142/1