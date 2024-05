Lotto-Millionengewinn geht an junges Paar in der Oberpfalz

Ein junges Paar tut sich auch fürs Lotto-Spielen als Tippgemeinschaft zusammen - und gewinnt mehr als eine Million Euro. Beim Zahlenabgleich glaubt der Mann zunächst an einen Scherz seiner Freundin.

Einer der beiden Lotto-Millionengewinne aus Bayern vom Wochenende geht an ein junges Paar aus der Oberpfalz. Der Mann und die Frau hätten zum ersten Mal als Tippgemeinschaft gemeinsam einen Spielschein ausgefüllt, teilte Lotto Bayern am Mittwoch in München mit. Zuvor hätten die beiden immer nur Lose gekauft.

Dass der erste gemeinsame Spielschein rund 1,1 Millionen Euro bringt, hielt der Mann demnach zunächst für einen Scherz seiner Partnerin. „Am Samstagabend haben wir zusammen die Gewinnzahlen mit unseren angekreuzten Zahlen verglichen“, wird der Mann von Lotto Bayern zitiert. „Dabei hatte ich den Spielschein und meine Freundin las die Zahlen vom Handydisplay vor. Ich weiß noch, dass ich dachte, sie liest doch unsere Spielquittung ab, und will mich damit aufziehen.“

Pläne mit dem Geld habe das Paar bisher nicht. Beide wollten erst mal „alles sacken lassen und uns die Zeit nehmen, zu überlegen, was wir mit dem Gewinn machen wollen“.

Einen noch größeren Gewinn hatte in der Ziehung am Samstag eine zunächst unbekannte Schwäbin oder ein Schwabe erzielt. Sie oder er gewann bei der Zusatzlotterie Spiel 77 genau 2.477.777,00 Euro.

