„Lost in Bavaria“: US-Showmaster Jimmy Fallon steht als Anhalter an Autobahn in Bayern

US-Talkmaster Jimmy Fallon - in den USA eine Kultfigur - ist in Bayern. Und er wird diesen Aufenthalt wohl nie vergessen. Denn er verlief sich und erlebte dabei eine Odyssee, von der er auf TikTok erzählt. Nun sucht das Netz nach Leon und seiner Mutter, die ihn aus seiner misslichen Lage befreiten.









Jimmy Fallon genießt in den USA Kultstatus. Das hat er vor allem seinen musikalischen Auftritten mit diversen Superstars wie Metallica im Auto oder Überraschungskonzerten mit Miley Cyrus und Green Day in der U-Bahn zu verdanken. Legendär bereits seine Show mit Taylor Swift, deren Mutter ihm ein Video vom Superstar nach einer Augen-OP zukommen ließ - welches er natürlich im TV ausstrahlte.







Dieser Jimmy Fallon befindet sich zur Zeit in Bayern. Wo genau, verschweigt er allerdings in dem Video, dass er am späten Freitagabend auf TikTok postet. „Storytime of how I got lost in Bavaria“ nennt er es. Er erzählt darin mit Augenringen und Dreitagebart, wie er sein Hotel verlassen hat, um zum See zu spazieren. Er geht rund eineinhalb Stunden durch die Stadt, deren Namen er wohlweißlich nicht nennt, kann aber den See nicht finden. Währenddessen lauscht er einem Hörbuch. Plötzlich stellt er fest, dass er keine Ahnung hat, wo er ist. Karten hat er nicht dabei, sein Handy nur noch 5 Prozent Akku. Die nutzt er um bei Maps zu erfahren, dass er rund eineinhalb Stunden vom Hotel entfernt ist. In Shorts will er eine Abkürzung querfeldein nehmen. Den Plan gibt er aus Angst vor einem „Schlangenbiss “ auf, marschiert zurück und folgt der Hauptstraße, die ihn an eine Autobahn bringt.











Per Anhalter „vor allem in Deutschland“ gefährlich

Auch wenn es gefährlich ist „vor allem in Deutschland“, entschließt er sich den Daumen zu heben und als Anhalter weiterzukommen - an der Autobahn. Es sei „weird“ gewesen, dass keiner angehalten habe. Schließlich kommt er zu einer Werkstatt und trifft dort auf einen jungen Burschen, den er nach dem Weg fragt. Der junge Mann, der sich als Leon vorstellt, erkennt den Showmaster und fragt ganz höflich: „Can I make a foto of you?“ Zudem gibt er ihm im best möglichen Englisch eine Wegbeschreibung - die über Zäune und Felder führt.



Sichtlich erschöpft bittet Fallon den jungen Mann schließlich, ob er ihm nicht einen „Ride back“ ins Hotel geben könne. Der fragt seine Mutter, die den Promi natürlich sofort in ihrem alten Golf-Cabrio aus den 90er Jahren mit Kassettendeck zur Musik von Queen und Bayern1 zurück ins Hotel bringt. Bei offenem Deck und Sonnenschein jammen die drei während der Fahrt zu „Killer Queen“.



In seiner Story bedankt sich Fallon für die freundliche Hilfe der beiden. Nun sei er „in love with Bavaria“. Nun sucht das Netz nach Leon und seiner Mutter, die Fallon zu einer seiner Shows in New York eingeladen hat.