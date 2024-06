Lokalfunk in Krisen und für Demokratie unersetzlich

Es ist einer der großen Branchentreffs für lokales Radio und TV in Deutschland: Bei den Lokalrundfunktagen gibt es viel Lob für die Sender - und eine Aufforderung an die Öffentlich-Rechtlichen.

Der Chefaufseher für Privatsender in Bayern hat die Bedeutung von lokalem Radio und TV gerade in Krisenzeiten hervorgehoben. Lokales Radio und Fernsehen seien als Qualitätsmedien für die Menschen nicht zu ersetzen, sagte der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Thorsten Schmiege, am Dienstag in Nürnberg. „Lokalrundfunk wird gerade in Krisen als vertrauensvolle Informationsquelle genutzt.“

Bei der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland habe sich der Stellenwert der lokalen Sender mitsamt ihren Online-Auftritten als vertrauensvolle Informationsquelle eindrucksvoll gezeigt. Die Anbieter leisteten zudem einen wichtigen Beitrag für Demokratie und Gesellschaft: „Lokalfunk spielt eine unverzichtbare Rolle für eine vielfältige und ausgewogene Meinungsbildung“, sagte Schmiege bei den Lokalrundfunktagen. Das zweitägige Branchentreffen findet jährlich in Nürnberg statt.

Lokale Inhalte „Herzstück“ der Demokratie

Der private Rundfunk feiert in Deutschland in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. „Wir feiern auch 75 Jahre Grundgesetz und damit 75 Jahre Rundfunkfreiheit“, sagte Schmiege. Lokale Inhalte seien das „Herzstück“ der Gesellschaft und der Demokratie. Studien belegten: „Wo lokale Medien fehlen, verstärken sich radikale Tendenzen.“

Gegen die Konkurrenz der internationalen Plattformen sind Kooperation der Qualitätsmedien für Schmiege entscheidend - gerade auch der Privaten mit öffentlich-rechtlichen Sendern. In der digitalen, von globalen Playern beherrschten Medienwelt müsse die Branche altes Konkurrenzdenken hinter sich lassen. Die Zusammenarbeit zur Stärkung lokaler Medien sei wichtig bei Ausbildung, Technik und Innovationen. Dagegen müsse es bei Inhalten und Programm Vielfalt geben. So wolle die BLM bei der Medienausbildung alle Akteure in Bayern zusammenbringen. Schmiege begrüßte das Signal der Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, sich an der Idee eines gemeinsamen Ausbildungs-Campus zu beteiligen. „Dem müssen nun auch Taten folgen“, forderte er zugleich.

Die BLM ist eine der 14 Landesmedienanstalten in Deutschland. Sie beaufsichtigt und fördert zugleich die lokalen und regionalen Radio- und TV-Programme in Bayern.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-522699/2