„Löwen“ mit Fehlstart ins Jahr - 0:4 in Saarbrücken

Zum Jahresauftakt überzeugt Saarbrücken gegen 1860 München mit einer starken Leistung und unterstreicht damit seine Aufstiegsambitionen. Auf den „Löwen“-Trainer kommen schwierige Tage zu.

Die Münchner „Löwen“ haben zum Start in das neue Fußball-Jahr eine deutliche Pleite kassiert. Das Team von Trainer Argirios Giannikis verlor bei Aufstiegskandidat 1. FC Saarbrücken mit 0:4 (0:2). Für die Münchner war es in der 3. Fußball-Liga die dritte Niederlage nacheinander - und das bei 1:11 Toren. Trainer Giannikis steht vor schwierigen Tagen bei dem Traditionsverein. In dieser Verfassung muss sich 1860 große Sorgen um den Klassenerhalt machen.

Saarbrücken unterstreicht Ambitionen

Dagegen setzte Saarbrücken ein deutliches Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Nach drei Unentschieden vor der kurzen Winterpause kehrten die Saarländer durch das 4:0 (2:0) gegen 1860 München in die Erfolgsspur zurück und festigten ihren dritten Rang. Sebastian Vasiliadis (29. Minute), Tim Civeja (45.), Kasim Rabihic (54.) und Maurice Multhaup (75.) erzielten im Ludwigspark vor 13.197 Zuschauern die Tore. Von den Gästen kam viel zu wenig.

Saarbrücken war von Anpfiff an die spielbestimmende Mannschaft und ließ nur wenig zu. In der Defensive standen die Hausherren sicher und dicht gestaffelt. Nach vorn zeigten sie immer wieder gefällige Kombinationen. Eine Erste nutzte Vasiliadis zur Führung. Die Führung gab den Gastgebern zusätzlich Sicherheit. Der auffällige Civeja legte kurz vor der Pause nach. Die „Löwen“ waren nur einmal gefährlich, trafen dabei aber den Pfosten.

Niederlage hätte noch höher ausfallen können

Direkt nach Wiederanpfiff hatte Saarbrücken Pech, dass Civeja mit seinem Schlenzer nur die Latte traf. Die Gastgeber dominierten weiterhin und drängten auf das 3:0. Dies gelang Rabihic nur wenig später. Danach ließen sich die Schützlinge von Rüdiger Ziehl etwas zurückfallen, sodass München zu einer guten Chance kam. Erneut landete der Ball am Aluminium. Saarbrücken zog nun wieder an und schraubte das Ergebnis durch Multhaup in die Höhe.

