„Löwen“ mit einem „Hauch von Derby“

Nach einer bitteren Pokalpleite steht für den TSV 1860 München ein besonderes Ligaspiel an. Der Trainer fordert bestimmte Tugenden.

Der TSV 1860 München will sein ernüchterndes Pokal-Aus mit einer Reaktion in der 3. Fußball-Liga verdrängen. „Es ist wichtig, dass wir das Spiel hinter uns lassen“, sagte Trainer Maurizio Jacobacci am Freitag. Gegner am Samstag (14.00 Uhr) ist im Grünwalder Stadion Nachbarclub SpVgg Unterhaching.

Die „Löwen“ waren im bayerischen Toto-Pokal überraschend schon im Viertelfinale gegen Fünftligist FC Pipinsried ausgeschieden. Dadurch vergaben die Münchner eine Chance, sich über den Landespokal für die erste Runde des nächstjährigen DFB-Pokals zu qualifizieren. Haching schied bereits eine Runde zuvor aus.

Jacobacci führte unter der Woche „das eine oder andere Gespräch“ mit den Spielern. Im Training selbst konzentrierte man sich aufs Wesentliche. „Wir haben den Gegner gut analysiert, sind entsprechend vorbereitet, um am Samstag 100 Prozent abzuliefern“, sagte der Schweizer Trainer. Er muss auf Joël Zwarts verzichten.

Er habe seine Schlüsse aus dem schwachen Auftritt gegen Pipinsried gezogen, sagte Jacobacci. „Im Training selbst haben wir uns auf Unterhaching fokussiert.“

Haching spielt eine gute Saison und ist vor den „Löwen“ platziert. Mit 22 Punkten ist der Club auf Rang sechs. Die Münchner belegen Platz zwölf mit 20 Zählern.

„Für mich hat es schon einen Hauch von Derby. In solchen Spielen gibt es keine Favoriten“, sagte Jacobacci. „Wie jedes andere Spiel wollen wir auch dieses gewinnen. Dazu brauchen wir Mentalität und Leidenschaft, müssen ein Kämpferherz an den Tag legen. Das sind die Tugenden, die wir brauchen.“

Der Aufsteiger aus Unterhaching weiß, was auf ihn zukommt. „Am Ende spielen wir nicht gegen elf, sondern gegen 13 500 Zuschauer“, sagte Cheftrainer Marc Unterberger. „Das wird eine brisante Partie.“ Laut „Kicker“ fallen Boipelo Mashigo krank und Youngster Maurice Krattenmacher angeschlagen aus.

© dpa-infocom, dpa:231124-99-66577/2