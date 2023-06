Löw: Zeitpunkt des Führungsbebens bei den Bayern «riskant»

Joachim Löw - Joachim Löw, ehemaliger Bundestrainer steht vor einem Spiel im Stadion. - Foto: Tom Weller/dpa

Joachim Löw sieht den Zeitpunkt der drastischen Personalentscheidungen beim FC Bayern kritisch. Aus der Perspektive eines Trainers sei es «sehr riskant» gewesen, die Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz vor dem letzten Saisonspiel zu beschließen, sagte der frühere Bundestrainer (63) am Sonntagmorgen dem TV-Sender Bild. So eine Nachricht könne «noch durchsickern» und entsprechend die Mannschaft beeinflussen.

Die Bayern hatten die Entscheidung praktisch unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft durch ein 2:1 am 34. Spieltag beim 1. FC Köln bekannt gegeben. Informiert worden waren beide am Donnerstag und Freitag zuvor. «Aus Trainersicht hätte ich das nicht so gewollt», sagte Löw, er äußerte aber auch, dass eben nichts an die Medien durchgesteckt worden sei.

© dpa-infocom, dpa:230604-99-934770/2