Lkw-Unfall bei Irschenberg: A8 komplett gesperrt

Die A8 ist aufgrund eines Lkw-Unfalls Höhe Irschenberg (Landkreis Miesbach) am Dienstagmorgen komplett gesperrt. Der mit Melonen beladene 40-Tonner war am frühen Morgen kurz nach 6 Uhr in die Mittelleitplanke gefahren.









Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Bergung wird sich noch bis in den späten Vormittag ziehen, wie ein Sprecher der zuständigen Verkehrspolizei in Rosenheim mitteilt. Gegen 8 Uhr war zumindest in Richtung Salzburg eine Fahrspur wieder frei, in Fahrtrichtung München blieb die A8 gesperrt. Eine Umleitung erfolgt ab Bad Aibling.

− lai