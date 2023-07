Lkw schiebt Kleinwagen auf Sattelzug: Stundenlanger Stau auf der A8 am Irschenberg

Ein Unfall sorgte am Irschenberg auf der A8 für Behinderungen. −Foto: Symbolfoto dpa

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der A8 am Irschenberg (Landkreis Miesbach) ereignet. Ein Autofahrer wurde verletzt. Bis zum frühen Abend kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.









Nach ersten Erkenntnissen herrschte vor der Baustelle dichter Verkehr in Richtung Salzburg. Dabei übersah ein Lkw-Fahrer aus Slowenien ein Auto, das vor ihm vorschriftsmäßig die Spur gewechselt hatte. Der Kleinwagen wurde auf einen vorausfahrenden Sattelzug geschoben. Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.



Die Autobahn in Richtung Salzburg musste zunächst voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergung zog sich bis in den Abend hinein. Es bildete sich ein langer Rückstau.

− age