Lkw schiebt Autos ineinander: B16 auf Höhe Manching gesperrt

Zu einem Verkehrschaos im Berufsverkehr führte ein Auffahrunfall auf der B16 in Höhe Manching. −Foto: Fröhlich

Aus vermutlich Unachtsamkeit ist ein Lkw-Fahrer auf der Brücke der B16 über die A9 auf die vorausfahrenden Autos aufgefahren und hat diese ineinander geschoben. Mitten im abendlichen Berufsverkehr hat er damit für ein Verkehrschaos gesorgt.









Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, hat der Lkw-Fahrer die Bremslichter des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät erkannt und ist aufgefahren. Durch die Wucht habe er so gleich mehrere Fahrzeuge in einander geschoben. Nach den ersten Angaben der Beamten vor Ort seien dabei etwa vier Personen leicht verletzt worden.



Schlimmer gestalte sich die Bergung der Fahrzeuge und die Verkehrsregelung im Berufsverkehr vor Ort. Staus bilden ich aktuell in Richtung Regensburg als auch Neuburg sowie an der Anschlussstelle Manching zurück auf die A9 in Richtung Nürnberg. Die Polizei sei mit vier Streifen vor Ort, die Bergung werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es.

− lai