Lkw reißt Masten um: Beilngrieser Haushalte teilweise ohne Telefon

Die Telefone in vielen Beilngrieser Haushalten bleiben derzeit stumm. Ein Lkw hat einen Masten umgerissen und die Leitung demoliert. −Symbolbild: dpa

Es war vermutlich ein Lkw, der daran schuld ist, dass in einigen Haushalten im Beilngrieser Ortsteil Aschbuch (Landkreis Eichstätt) die Telefone derzeit stumm bleiben.









Bereits am Dienstag geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug - die Polizei geht von einem Lastwagen aus - am Steinbügl beim Durchfahren gegen eine Telefonleitung. Diese riss dadurch ab, ein Mast stürzte um. Als Folge daraus sind Teile des Beilngrieser Ortsteils seitdem von der Telefonversorgung abgeschnitten. Den Schaden schätzt man bei der Polizei auf 3000 Euro, die Störungsstelle des Betreibers wurde informiert, am Donnerstagmorgen konnte aber immer noch keine Behebung vermeldet werden.



Der Fahrer indes entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Beilngries entgegen genommen.

− lai