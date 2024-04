Lkw mit Lebensmitteln brennt auf A3 aus

Ein mit Lebensmitteln beladener brennender Lkw hat im Landkreis Aschaffenburg für eine Sperrung der Autobahn 3 in Richtung Würzburg gesorgt. Der Brand in der Nacht zum Mittwoch bei Waldaschaff sei schnell gelöscht worden, sodass das Feuer nicht auf den Auflieger des Lkw übergegangen sei, teilte die Polizei mit. Dem Fahrer sei es noch gelungen, den Lkw sicher abzustellen und mit seinem Mitfahrer das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte habe der Lkw dann schon lichterloh gebrannt. Die notwendige Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Würzburg dauerte bis 22 Uhr insgesamt eine Stunde.

