Lkw mit 15 Tonnen Eiern verunglückt: Vollsperrung aufgehoben

Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 93 wird der Fahrer nur leicht verletzt - die Schadenshöhe ist aber hoch. Die Bergung des Sattelzugs bleibt bis zum späten Nachmittag aufwendig.

Bei einem Unfall eines Lastwagens auf der Autobahn 93 ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Ein mit 15 Tonnen Eiern beladener Sattelzug sei am frühen Freitagmorgen in die Leitplanken gefahren, teilte die Polizei mit. Der Lkw sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in der Böschung zum Stehen gekommen.

Zur Bergung des verunglückten Fahrzeugs sperrte die Polizei die A93 in Richtung Holledau zwischen Mainburg und Wolnzach voll. Erst gegen 17 Uhr wurde demnach die Sperrung wieder aufgehoben. Der 39 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, ein Teil der Eier ging zu Bruch. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Platzen eines Reifens zu dem Unfall führte.

