Lkw-Fahrer rammt sechs Fahrzeuge: 100.000 Euro Schaden

Ein Fahrer hat mit seinem Lastwagen sechs geparkte Fahrzeuge in Gersthofen (Landkreis Augsburg) gerammt und damit einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Der Lastwagen des 41-Jährigen sei am Mittwoch auf einer Straße aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach schob der Fahrer mit seinem Lkw einen voll beladenen Anhänger und ein Auto-Anhänger-Gespann auf einen Gehweg, ein weiteres Fahrzeug auf zwei geparkte Anhänger. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge im unteren sechsstelligen Eurobereich.

