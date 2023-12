Lkw-Fahrer fährt in Stauende und stirbt

Ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer ist mit seinem Lastwagen auf der A3 ungebremst auf einen im Stau stehenden Sattelzug gefahren und gestorben. Durch die enorme Wucht des Aufpralls seien bei dem Unfall am Montag mehrere Lkw ineinandergeschoben worden, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Unfallbeteiligte seien leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Rosenhof. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg blieb danach für mehrere Stunden gesperrt. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 600.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen.

