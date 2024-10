Lkw-Fahrer bleibt an Unterführung und Grünstreifen hängen

Lastwagen kippt auf der A10 um - Ein unglücklicher Lasterfahrer ist in München gleich zweimal steckengeblieben. (Symbolbild) - Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Lkw-Fahrer verursacht in München gleich zwei Unfälle. Zweimal bleibt er mit seinem Fahrzeug stecken - einmal sogar unter Polizeibegleitung.

Nachdem ein Lastwagenfahrer schon an einer Unterführung in München hängen geblieben ist, hat er sein Fahrzeug unter Polizeibegleitung festgefahren. Der Mann habe die Höhe des Lastwagens unterschätzt, teilte die Feuerwehr mit. Nachdem er sich aus der Unterführung befreit hatte, sollte er in Begleitung zu einer Polizeiinspektion fahren.

Auf dem Weg dahin sei der Mann „etwas ausufernd“ um eine Baustellensperre auf einen angrenzenden Grünstreifen gefahren, hieß es. Dort steckte die Zugmaschine daraufhin fest. Nur mithilfe der Feuerwehr konnte der Laster wieder auf die Straße gezogen werden.

Zu guter Letzt touchierte der Fahrer dann noch einen geparkten Wagen. Den insgesamt entstandenen Schaden kann die Polizei bislang nicht einschätzen. Auch das Alter des Fahrers konnten die Ermittler zunächst nicht nennen.

© dpa-infocom, dpa:241005-930-252386/1