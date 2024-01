Mit mehr als drei Promille und einem gefälschten Führerschein ist ein Lastwagenfahrer in Unterfranken angehalten worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge den in Schlangenlinien fahrenden Laster am Dienstag auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) gemeldet. Gegen den 44 Jahre alten Lkw-Fahrer wird nun ermittelt.

