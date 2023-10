Lkw-Fahrer 25 Stunden ohne ausreichende Pause am Steuer

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat auf der Autobahn 6 einen Lastwagenfahrer kontrolliert, der 25 Stunden ohne ausreichende Pause am Steuer gesessen haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Beamten am Sonntag fest, dass der 42-Jährige bereits am Freitag in Rumänien wegen Verstößen gegen die Lenkzeitregeln angezeigt wurde.

Im Zeitraum zwischen den zwei Kontrollen sei er dann 25 Stunden gefahren, ohne die gesetzlichen Pausen einzuhalten. Dabei habe er maximal 75 Minuten am Stück Pause gemacht. Als Lenkzeit gelten alle Zeiten, in denen das Fahrzeug tatsächlich gelenkt wird. Die tägliche Lenkzeit ist den Angaben zufolge auf neun Stunden beschränkt, zwei Mal in der Woche dürfe sie auf zehn Stunden ausgeweitet werden. Die Lenkzeit des 42-Jährigen war demnach fast dreimal so lang wie erlaubt.

Zudem sei der Mann mehrmals schneller als die erlaubten 80 Stundenkilometer gefahren. Der 42-Jährige und sein Arbeitgeber mussten den Angaben nach einen vierstelligen Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen.

