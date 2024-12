Lkw brennt bei Aschaffenburg aus: Dutzende Tonnen Energy-Drinks zerstört

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Morgen bei Löscharbeiten auf der A45. Ein Lastwagen mit einer Ladung von mehreren Tausend Litern Energydrink hat auf der A45 zwischen Aschaffenburg und Gießen Feuer gefangen. − Symbolbild: Ralf Hettler, dpa

Der Anhänger eines Lastwagens fängt am Morgen auf der Autobahn A45 bei Karlstein (Landkreis Aschaffenburg) Feuer. Geladen sind mehrere Tausend Liter Energydrinks. Die Bergungsarbeiten dauern Stunden.









Ein Lastwagen mit einer Ladung von mehreren Tausend Litern Energydrink hat auf der A45 zwischen Aschaffenburg und Gießen Feuer gefangen.



Wie die Polizei mitteilte, brannte der Anhänger des Sattelzuges mit rund 24 Tonnen der Getränke aus unbekannter Ursache. Die Feuerwehr löschte den Brand.



Die Bergungsarbeiten sollten bis zum Mittag dauern. Die Fahrbahn war währenddessen in Richtung Aschaffenburg gesperrt.

