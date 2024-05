Ein 64-Jähriger ist mit seinem Lastwagen auf der Autobahn 8 bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) gegen die Mittelleitplanke gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Die A8 war am Dienstagmorgen kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war es zunächst unklar, wieso der Mann gegen die Leitplanke gefahren war. Er wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-186574/3