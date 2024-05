Lkw drückt Auto gegen Leitplanke: Drei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Wagen sind auf der Autobahn 96 bei Landsberg am Lech drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Beim Fahrspurwechsel habe der alkoholisierte Lkw-Fahrer das Auto übersehen und es mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke gedrückt, teilte die Polizei mit. Wie ein Polizeisprecher am Samstag weiter sagte, erlitt der 68-jährige Autofahrer dabei leichte Verletzungen, sein 45-jähriger Beifahrer mittelschwere. Der schwer verletzte Sattelzugfahrer kam nach dem Unfall am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Promillewert von 1,88, wie es hieß. Gegen ihn wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die A96 war in Richtung Lindau kurzzeitig gesperrt.

