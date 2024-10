Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich die Zahl antisemitischer Straftaten in Bayern drastisch erhöht. Laut Meldestelle RIAS Bayern gab es in den sechs Monaten nach dem Angriff 527 Straftaten auf Menschen jüdischen Glaubens – ein Zuwachs von 1125 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jüdinnen und Juden fühlen sich daher zunehmend unsicher, auch in Bayern.