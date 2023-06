Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet verbreitete Unwetter durch schwere Gewitter und starke Regenfälle im ganzen Land. −Symbolbild: dpa

Vor schweren Unwettern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in ganz Deutschland. Große Hagelkörner, Gewitterzellen oder sogar Tornados könnten auftreten. Auch in Bayern kann es ungemütlich werden.

