Liveblog: Pistorius und Söder bei Spatenstich zur Werkserweiterung von MBDA dabei

Der Industriepark Hagenauer Forst in Schrobenhausen wird an diesem Montag, 18. November 2024, zum Schauplatz eines Zusammentreffens von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Anlass: der erste Spatenstich für eine Werkserweiterung.



Hier, westlich von Schrobenhausen, entsteht eine neue Fertigungslinie für die Produktion von Patriot-Lenkflugkörpern. Erstmals sollen Modelle der Serie Gem-T außerhalb der USA gebaut werden. Im Frühjahr war in Luxemburg ein entsprechender Auftrag mit einem Volumen von knapp 5,1 Milliarden Euro für die Lieferung von bis zu 1000 neuen Patriots unterzeichnet worden.



Die Mediengruppe Bayern ist bei dem Festakt ab zirka 12.40 Uhr live dabei.