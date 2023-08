Live: Kabinett tagt in Freyung - und beschleunigt wichtige Projekte für die Region

Ministerpräsident Markus Söder. −Foto: dpa

Das Kabinett des Freistaates Bayern hat am Dienstag unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder in der Volksmusikakademie in Freyung getagt. Verfolgen Sie ab 12.30 Uhr die Pressekonferenz im Livestream.







Alles rund um die Landesgartenschau 2023 in Freyung lesen Sie auf unserer Sonderseite.



„Dann werden sicher auch für die Region weitreichende Beschlüsse bekannt gegeben“, schreibt die Stadt Freyung vorab auf Facebook. Und auch Söder verkündet vorab: „Wir bekennen uns zum Bayerischen Wald. Wir kümmern uns um den Ländlichen Raum - er ist die Seele Bayerns. Mit der heutigen Sitzung werden wir einige wichtige Projekte für die Region weiter beschleunigen und neuen Schwung reinbringen. Schön, hier zu sein!“

− vr





Die Pressekonferenz im Livestream: