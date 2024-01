Die Anzeigetafel in der Allianz Arena in München mit Fotos des verstorbenen Franz Beckenbauer mit den Worten „Danke, Franz“. − Foto: Peter Kneffel/dpa

Bei einer großen Gedenkfeier in der Allianz Arena in München nehmen Vertreter aus Sport und Politik sowie Freunde und Fans ab 15 Uhr Abschied von Franz Beckenbauer. Zehntausende werden dabei sein, noch mehr Menschen schauen am Fernsehen zu. Verfolgen Sie die Gedenkfeier hier live: