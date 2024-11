Linienbus mit 23 Kindern an Bord kollidiert mit Auto: 24-Jährige stirbt bei Unfall

Am Freitagnachmittag ist im unterfränkischen Kitzingen ein Bus mit einem Auto kollidiert. Die Fahrerin des Autos starb noch am Unfallort. − Foto: NEWS5 / Pascal Höfig

Bei einem Zusammenstoß von einem Linienbus mit einem Auto in Unterfranken ist eine 24-jährige Autofahrerin tödlich verletzt worden. In dem mit 23 Kindern besetzten Bus wurden laut Polizeiangaben drei Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik.









Die Frau war am Freitagnachmittag auf der B8 zwischen Kitzingen und Repperndorf aus bislang unklaren Gründen mit ihrem Wagen frontal gegen den Bus geprallt. Sie starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Die nicht verletzten Kinder wurden zu einem Feuerwehrhaus in der Nähe gebracht und dort von Notfallseelsorgern betreut. Der Fahrer des Busses blieb unverletzt.





Bundesstraße gesperrt





Zur Aufklärung des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße war im Bereich des Unfallorts zunächst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Laufe des Abends sollte die Strecke wieder freigegeben werden.

− dpa