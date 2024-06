Liebestolles Paar über den Wolken: Bundespolizei beendet Intimitäten im Flugzeug

Bundespolizisten mussten in einem kürzlich gelandeten Flieger auf dem Münchner Flughafen ein Liebesspiel beenden. − Symbolbild: Bundespolizei

Zwei Fluggäste hatten sich in ihrer Sitzreihe im Flugzeug aus Alicante ausgiebig vor anderen Passagieren liebkost und sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen, berichtet die Bundespolizei in einer Mitteilung. Als die Flugbegleiter das Paar deswegen aufforderten, dies zu unterlassen, wurden die 40-Jährige und ihr 44-jähriger Partner gegenüber der Crew beleidigend. Daher informierten die Flugbegleiter gegen 21 Uhr die Einsatzzentrale der Bundespolizei darüber.





Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses





Nachdem Polizeibeamte die Maschine betreten hatten, beendete das „liebestolle Paar über den Wolken“, wie die Bundepolizei schreibt, schließlich ihre Intimitäten und folgten den Anweisungen der Beamten. Der 40-jährigen Polin und dem 44-jährigen Polen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses.

− jas