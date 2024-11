Levi-Matthias (4) bleibt noch für ein paar Tage in Klinik

Der kleine Levi-Matthias, der vor acht Tagen bei einem Badeunfall in der Watzmanntherme in Berchtesgaden beinahe ertrunken wäre, darf voraussichtlich Anfang kommender Woche nach Hause. Der Vierjährige werde aktuell weiterhin auf der Normalstation der Uniklinik medizinisch versorgt, sagte der Sprecher der Salzburger Landeskliniken, Wolfgang Fürweger, am Freitag auf Anfrage. Nach jetzigem Stand habe das Kind den Unfall ohne Folgeschäden überstanden. Wie berichtet, war Levi-Matthias an Allerheiligen von seinen Eltern unbemerkt ins Erlebnisbecken der Watzmanntherme gestürzt. Zwei zwölfjährige Mädchen entdeckten den im Wasser treibenden Buben und zogen ihn an den Beckenrand. Levi-Matthias musste reanimiert werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg geflogen, wo er zunächst mehrere Tage im Koma lag.

