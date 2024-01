Leute brechen durch Eis: Warnung vor Betreten von Eisflächen

Mehrere Menschen sind durch die Eisfläche des Nymphenburger Kanals in München gebrochen. Polizei und Feuerwehr warnen daher vor dem Betreten des zugefrorenen Kanals sowie weiterer Eisflächen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, konnten sich die Menschen am Sonntag selbst aus dem kalten Wasser befreien. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr schrieb auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter), die Eisdecke sei an einigen Stellen dünn und rissig. Es bestünde akute Einbruch- und Lebensgefahr.

Einer Mitteilung zufolge forderte die Münchner Polizei die Menschen am Sonntag über Lautsprecheransagen auf, die Eisfläche zu verlassen. Sie rät zudem, die Eisflächen in der Landeshauptstadt wegen der milden Temperaturen nicht mehr zu betreten.

© dpa-infocom, dpa:240115-99-617457/2