Letzte Sitzung des Stammstrecken-Ausschusses im Landtag

In weniger als einem halben Jahr hat der Untersuchungsausschuss versucht, Licht in Bayerns teuerste Baustelle zu bringen. Am Ende stehen unterschiedliche Meinungen und ein alter Streit.

Umstrittenes Ende: Nach rund fünfeinhalb Monaten kommt an diesem Dienstag letztmals der Untersuchungsausschuss im Landtag zum Baudesaster bei der Münchner Stammstrecke zusammen. Die elf Parlamentarier wollen dann ihre Bilanzen zu den Ergebnissen der Ausschussarbeit beraten. Auf der Tagesordnung steht auch der Beschluss des Abschlussberichts. Da die Meinungen zwischen Opposition und Regierungsfraktionen hier weit auseinander gehen, wird es - wie meist in den Ausschüssen - keinen gemeinsamen Bericht geben.

Am 26. Januar war der Untersuchungsausschuss erstmal zusammengekommen. Er wollte herausfinden, ob es Fehlverhalten beim Bau der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke gab. Im Fokus stand dabei die Frage, ab wann klar war, dass extreme zeitliche Verzögerungen beim Bau der zweiten Stammstrecke und eine milliardenschwere Kostenexplosion drohen.

Ende September 2022 hatte die Deutsche Bahn eingeräumt, dass die ursprünglich mit 3,85 Milliarden Euro Gesamtkosten kalkulierte S-Bahn-Strecke durch die Münchner Innenstadt 7,0 Milliarden Euro kosten wird - zuzüglich der Preissteigerungen nach dem Jahr 2021. Da die Inflation seither enorm angezogen hat, ist unterm Strich mit deutlich höheren Werten zu rechnen; es kursiert gar schon die Zahl von 14 Milliarden Euro Gesamtkosten. Und die Inbetriebnahme wird sich von 2028 voraussichtlich auf das Jahr 2037 verzögern.

Die Grünen hatten bereits in der vergangenen Woche ihre Bilanz vorgelegt. Sie werfen der Staatsregierung und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor, das Desaster «lange verheimlicht, verschwiegen und vertuscht» zu haben, weil sie Nachteile für die CSU und Söder persönlich bei der Bundestagswahl befürchtet hatten.

Die CSU sieht das etwa völlig anders: Für sie hat die Ausschussarbeit erwiesen, dass die Staatsregierung von den Vorwürfen «vollständig entlastet ist». Hauptverantwortliche für die Bauzeitverzögerung und Kostensteigerung sei die Deutsche Bahn.

