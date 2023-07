Letzte «Kommissarin Lucas»-Folge läuft im Oktober

Ulrike Kriener - Eine Szene der Krimi-Reihe "Kommissarin Lucas". - Foto: Hendrik Heiden/ZDF/dpa

Die beliebte ZDF-Krimireihe «Kommissarin Lucas» mit Hauptdarstellerin Ulrike Kriener geht in diesem Oktober nach mehr als 20 Jahren zu Ende. Die letzten beiden Episoden werden «Helden wie wir» und «Finale Entscheidung» heißen, wie die zuständige PR-Agentur am Mittwoch in München verlauten ließ.

Vor einem Monat war bekanntgeworden, dass die Serie ausläuft. Sie ist eine Erfindung der englischen Autorin Barbara Jago, deren Drehbücher von Thomas Berger ins Deutsche adaptiert wurden. Die Reihe war zuerst in Regensburg beheimatet, zuletzt dann in Nürnberg.

In der vorletzten Folge werden den Angaben zufolge Sebastian Schwarz als Hauptkommissar Werner Fitz, Stefan Kurt, Constantin von Jascheroff, Rouven Israel, Sandra Julia Reils, Sinje Irslinger und Franziska Schlattner mitspielen. Beim Finale sind an der Seite von Ulrike Kriener und Sebastian Schwarz wieder Stefan Kurt und auch Rainer Bock, Bettina Lamprecht, Shadi Hedayati, Karolina Lodyga, Florian Maria Sumerauer und Maximilian Dirr zu sehen.

Die Reihe «Kommissarin Lucas» zählt zu den Quotenhits des ZDF. Regelmäßig schalten mehr als 5,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, im Februar 2021 waren es sogar fast 7,5 Millionen.

© dpa-infocom, dpa:230726-99-541911/2