Letzte Generation startet bundesweite Blockadeaktionen in 26 Städten

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation blockieren die Fahrbahnen rund um die Siegessäule in Berlin. −Foto: dpa

Die Flughafen-Blockaden am Vortag waren nicht genug: Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitag Protestaktionen in weiteren 26 Städten angekündigt. Unter anderem klebten sich Demonstranten am Frankenschnellweg in Nürnberg fest.









Lesen Sie dazu auch: Auf Rollfeld geklebt: Justizminister droht Klima-Klebern mit Millionen-Strafen und jahrelanger Haft



In Berlin begannen die Aktivistinnen und Aktivisten nach eigenen Angaben um 8.00 Uhr mit der Blockade mehrerer großer „Hauptverkehrsadern“, unter anderem an der Siegessäule und in der Nähe des Hauptbahnhofs. In Nürnberg blockierten sie den Frankenschnellweg. Im gesamten Bundesgebiet sollten mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten stattfinden, teilte die Protestgruppe mit.



Die Aktionen richteten sich den Angaben zufolge gegen die Bundesregierung, der die Gruppierung einen Bruch des Klimaschutzgesetzes vorwarf. „Die Bundesregierung bricht das Gesetz und führt unsere Gesellschaft in den Kollaps“, erklärte Carla Rochel, die Sprecherin der letzten Generation. „Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten.“



Das könnte Sie auch interessieren: Video: Lkw fährt Klimakleber in Stralsund an – Staatsanwaltschaft ermittelt



Bereits am Donnerstag blockierten Aktivisten der Klimaschutzgruppe für mehrere Stunden die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Die Protestaktion traf viele Urlauber, die zu Beginn der dortigen Sommerferien mit dem Flugzeug verreisen wollten. Dutzende Flüge wurden annulliert.

− AFP/che