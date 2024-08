„Letzte Generation Österreich“ ist Geschichte: Wie die deutschen Klimaaktivisten auf das Aus reagieren

Von Isabel Metzger und Marie Kinsky

Wien/Passau. Die Klimabewegung „Letzte Generation Österreich“ wirft in ihrer bisherigen Form hin. Damit sind auch die umstrittenen Klimakleber im Nachbarland Geschichte. „Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr“, begründet die Organisation ihr Aus. Das deutsche Gegenstück bleibt jedoch bestehen. Und auch in Österreich sollen die Proteste weitergehen.



„Träge und ignorant“ – so bezeichnet Marina Hagen-Canaval, die Sprecherin der „Letzten Generation Österreich“ , die Menschen in ihrem Land, was die brisanten Klimafragen betreffe. „Die Regierung glänzte in den letzten zwei Jahren mit kompletter Inkompetenz“, betont sie. Und auch über die Bevölkerung äußert sich die Klimaaktivistin verbittert; diese habe sich für die „fossile Verdrängung“ entschieden. „Wir sehen ein, dass Österreich weiter in fossiler Ignoranz bleiben will.“



Ihre vielfältigen Protestformen in den vergangenen Jahren hätten nicht die erwünschte Wirkung gezeigt. Straßenkleben, Bäume pflanzen, Ruhestörungen, Motorsport-Unterbrechungen oder zuletzt Flugplatz-Blockaden: „Wir haben es versucht“, schreibt dazu die „Letzte Generation Österreich“ in einer Pressemitteilung, die sie am Dienstagvormittag veröffentlichte. „Die Gesellschaft hat versagt. Uns macht das unendlich traurig.“ Die Folge sei: „Mit dem heutigen Tag beenden wir unsere Proteste und die ,Letzte Generation Österreich‘.“



„Wir brauchen jetzt erst einmal Pause“, erklärt Marina Hagen-Canaval gegenüber unserer Zeitung. Dann solle der Kampf gegen die Klimakrise weitergeführt werden – allerdings mit einem anderen Marketing-Konzept. Die österreichischen Aktivisten – darunter die als „Klima-Shakira“ bekannte Straubingerin Anja Windl, die zuletzt sechs Wochen lang im Gefängnis saß – wollen sich demnach ein neues Gesicht und einen neuen Namen geben. „Und es kommen neue Kampagnen“, kündigt Hagen-Canaval an. Aktionen wie Festkleben auf der Straße oder Farbanschläge auf Parlamentsgebäude hätten sich in der öffentlichen Wahrnehmung abgenützt. Nach zwei bis drei Jahren hätten diese ein „natürliches Ablaufdatum“. Am neuen Konzept würde mit Hochdruck gearbeitet, in den nächsten Monaten werde dieses spruchreif. Die restlichen Finanzmittel will die Bewegung eigenen Angaben nach verwenden, um die Kosten der laufenden Ermittlungen und Geldstrafen zu decken. „Unsere Spendenkanäle bleiben offen, weil immer noch hohe Geldstrafen und hohe Prozesskosten ausständig sind.“





Protestaktionen in Regensburg, München und Nürnberg





Die „Letzte Generation Österreich“ hatte die Nachricht am Dienstagmorgen auch auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Die Reaktionen folgten prompt: „Danke für euren Einsatz!“, kommentieren mehrere User. Doch die überwiegende Anzahl an Kommentatoren ist anderer Meinung. Die Reaktionen reichen von „Einsicht ist der erste Weg zur Besserung“ und „Keiner wird euch vermissen“ bis hin zu „Ihr habt versagt, nicht die Gesellschaft. Aber, wie alle Fakten: juckt euch eh nicht.“



Die „Letzte Generation Deutschland“ indes habe ihre Strategie bereits in diesem Jahr geändert und verzichte seither weitgehend auf die Festklebeaktionen, die bei den Bürgern für enormen Unmut gesorgt hatten. So solle Ende September eine zentrale Protestveranstaltung in Kassel stattfinden. In den kommenden Wochen seien auch Kundgebungen in Regensburg, München und Nürnberg geplant, bei denen mehr Mitstreiter mobilisiert werden sollen, sagt Sprecher Christian Bergemann, Student an der Uni in Passau. „Österreich sollte uns Mahnung und Warnung sein“, betont er. „Protest ist nicht erfolgreich, wenn man ihn nur passiv gut findet“, moniert Bergemann. „Es müssen mehr Menschen aktiv sein und sich positionieren.“