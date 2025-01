Am Mittwochvormittag soll ein 28 Jahre alter ausreisepflichtiger Afghane eine Kindergartengruppe in einem Park in Aschaffenburg attackiert haben. Bei dem Messer-Angriff wurden ein Kind (2) und ein Ersthelfer (41) getötet. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Gedanken unserer Leser dazu.