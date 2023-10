Lernen an Bord: Segelndes Klassenzimmer legt wieder ab

Segelschiff Thor Heyerdahl - Das Segelschiff "Thor Heyerdahl" läuft auf See in den Kieler Hafen ein. - Foto: Gregor Fischer/dpa/Archiv

Schulunterricht mal anders: Sechs Monate auf dem Meer segeln, andere Kulturen kennenlernen und die Natur erforschen. Für 34 Jugendliche geht dieser Traum nun in Erfüllung.

Quer über den Atlantik segeln und dabei nicht nur für die Schule lernen - 34 Jugendliche aus ganz Deutschland werden mehr als sechs Monate auf dem Traditionssegler «Thor Heyerdahl» leben und lernen. Die Reise soll nach Angaben der Universität Erlangen-Nürnberg am Sonntag in Kiel starten. Diese soll die Schülerinnen und Schüler über die Kanaren zu den Kleinen Antillen in der Karibik und über die Azoren wieder zurückführen.

Das Schulprojekt «Klassenzimmer unter Segeln» gibt es seit 2008. Dabei lernen die jungen Leute, den Dreimaster gemeinsam mit der 15-köpfigen Stammbesatzung zu segeln. Aber auch Kochen und Putzen gehören zu den Aufgaben an Bord, wie die Projekt-Verantwortlichen erläutern.

Beim Schulunterricht ist neben dem gymnasialen Stoff der 10. und 11. Klasse ebenfalls viel Praxis gefragt. Während des Törns gehen die Schülerinnen und Schüler mehrmals für längere Zeit an Land, um dort unter anderem Kultur, Geschichte, Pflanzen und Tiere zu erforschen.

