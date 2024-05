Lene Grösch wird Schauspieldirektorin am Staatstheater

Die Dramaturgin Lene Grösch wird neue Schauspieldirektorin am Staatstheater Nürnberg. Sie übernehme die Aufgabe zur Saison 2025/26 und werde damit Nachfolger von Jan Philipp Gloger, wie eine Sprecherin am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Gloger wechselt, wie bereits zuvor bekannt wurde, ans Volkstheater in Wien.

Die in Nürnberg geborene Grösch ist derzeit Geschäftsführende Dramaturgin im Schauspiel des Theaters und Orchesters Heidelberg. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog teilte zu der Entscheidung mit, Grösch verfolge das Ziel, ein Theater auf höchstem künstlerischen Niveau noch enger mit der Stadtgesellschaft zu vernetzen. „Sie wird den Bedürfnissen und Vorlieben des Nürnberger Theaterpublikums gerecht werden und das Schauspiel auf moderne und ansprechende Weise in die Zukunft führen.“

Grösch wird den Angaben zufolge die erste Frau auf dem Posten der Schauspieldirektorin in Nürnberg sein.

