Leihe beendet: Tanganga verlässt FC Augsburg ohne Einsatz

Im Sommer kam Japhet Tanganga als Leihspieler zum FC Augsburg. Jetzt ist der Abwehrspieler schon wieder weg - ohne einen Einsatz in der Fußball-Bundesliga.

Der FC Augsburg hat sich mit dem Premier-League-Club Tottenham Hotspur auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe von Fußball-Profi Japhet Tanganga geeinigt. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag vor dem Start der Rückrunde mit. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler war am Ende der Sommer-Transferperiode zum FCA gewechselt, kam aber auch aus Verletzungsgründen in keinem einzigen Ligaspiel zum Einsatz. Der Vertrag lief eigentlich noch bis zum 30. Juni.

„Leider hat sich die Leihe - vor allem aus Verletzungsgründen - nicht so entwickelt, wie es sich alle Beteiligten erhofft hatten“, äußerte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Zudem habe sich die Augsburger Abwehrreihe in den vergangenen Monaten stabilisiert, weshalb der Verein in den Gesprächen mit Tanganga zu dem Entschluss gekommen sei, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden.

Tanganga habe sich am Mittwoch von der Mannschaft persönlich verabschiedet, berichtete der FCA. Wegen Knieproblemen fiel der gebürtige Engländer zu Saisonbeginn lange aus. Nur beim Auswärtsspiel in Köln Anfang November zählte er zum Augsburger Kader.

