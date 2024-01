Leichtmobil in Schienen und blockiert Straßenbahntrasse

Mit seinem Leichtmobil, einer Mischung aus Pkw und Moped, ist ein 60-jähriger Mann in Würzburg beim Abbiegen von der Straße abgekommen und in die Gleise der Straßenbahn geraten. Dort habe sich das Fahrzeug am Freitagmorgen nach wenigen Metern festgefahren und die Schienen für rund 25 Minuten blockiert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Fahrzeug war den Angaben zufolge komplett von Schnee bedeckt und die Scheiben waren vereist. Mehrere Menschen, die an der Haltestelle gewartet hatten, schafften das Auto schließlich aus den Gleisen. Den 60-jährigen Fahrer erwartet laut Polizei ein Bußgeld.

