Leichte Muskelverletzung bei Augsburgs Giannoulis

Außenverteidiger Giannoulis fehlt dem FC Augsburg erst einmal. Der Grieche erlitt beim 0:3 in München laut Club-Angaben eine leichte Muskelverletzung. Ein Kollege ist gegen Bochum gesperrt.

Der FC Augsburg muss erst einmal auf Dimitris Giannoulis. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erlitt der Außenverteidiger beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München eine leichte Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Das ergab eine Untersuchung am Montag.

Der Grieche, der bislang in allen Pflichtspielen in dieser Saison im Einsatz war, muss vorerst mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Wie lange er ausfällt, prognostizierte der Verein nicht.

Giannoulis war am Freitag in der Allianz Arena vorzeitig ausgewechselt worden. Er fehlt dem FCA am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Bochum ebenso wie Abwehrkollege Keven Schlotterbeck, der dann nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt zuschauen muss.

© dpa-infocom, dpa:241125-930-299061/1