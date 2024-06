Leichte Entspannung in Schrobenhausen: Donau-Pegel im Fokus

Hochwasser in Schrobenhausen - Eine Luftaufnahme zeigt überschwemmte Straßen in Schrobenhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Rettungskräfte haben im vom Hochwasser stark betroffenen oberbayerischen Schrobenhausen eine Leiche im Keller eines Hauses entdeckt. - Foto: Marc Gruber/tv7news/dpa

Die Hochwasserlage im oberbayerischen Schrobenhausen hat sich nach Angaben des Landratsamtes weiter entspannt. Der Pegelstand an der Paar sei wieder auf Meldestufe 3 gesunken, teilte ein Sprecher der Behörde in Neuburg an der Donau am Dienstag mit. Dadurch könnten die Abpump- und Aufräumarbeiten in Schrobenhausen fortgesetzt werden.

Nun rücke aber verstärkt der Pegel der Donau in den Fokus. Am Mittag werde dort die Scheitelwelle erwartet. In Stepperg staue die Donau in die Ussel zurück. Einzelne Keller und Erdgeschosse seien bereits vollgelaufen. Die Feuerwehr regelt demnach die Zufahrtsstraßen und koordiniert die Maßnahmen vor Ort. Ein ähnliches Bild zeichne sich zudem in Straß/Moos ab.

