Leiche von vermisstem Mann (23) neben Skipiste an der Zugspitze gefunden

Wochenlang galt ein 23-Jähriger rund um die Zugspitze als vermisst, nun die traurige Gewissheit: Er ist tot. Die Leiche des Baden-Württembergers ist laut Polizei an Weihnachten neben einer Skipiste gefunden worden, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch.









Der 23-Jährige aus Nordheim in Baden-Württemberg wurde am 3. November als vermisst gemeldet. Sein Auto war damals zuletzt auf dem Parkplatz der Zugspitz-Seilbahn am Eibsee/Grainau gesichtet worden. In der Region suchten zahlreiche Einsatzkräfte vergeblich nach dem Vermissten.





Leiche lag 20 Meter neben Skipiste





Am ersten Weihnachtsfeiertag machten Skifahrer am Zugspitzplatt dann die erschreckende Entdeckung: Etwa 20 Meter neben der Skipiste „Weißes Tal“ fanden sie einen toten Mann. Nach einer aufwendigen Bergung wurde die Leiche ins Tal transportiert und dort als der Vermisste identifiziert.



Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Todesfallermittlungen in der Sache. „Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, so das Polizeipräsidium am Mittwoch.

− cav