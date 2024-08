Leiche von vermisstem 60-Jährigen in Süditalien gefunden?

Polizei - Das Auto des Vermissten wurde in Süditalien gefunden. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Das Auto eines Vermissten aus dem Kreis Rosenheim wird in Süditalien gefunden. Darin liegt eine Leiche. Es ist wohl der Mann. Tatverdächtig ist sein Sohn.

Ein 60-jähriger Vermisster aus Raubling (Kreis Rosenheim) ist nach ersten Erkenntnissen in Süditalien tot in seinem Auto gefunden worden. Sein 31 Jahre alter Sohn wurde daraufhin von den italienischen Behörden als dringend tatverdächtig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Beide waren am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

Bereits am Dienstagmittag informierte die Polizei die italienischen Behörden. Diese fanden den Wagen des 60-Jährigen, in dem eine männliche Leiche lag. Am Mittwoch war die Identifizierung zwar nicht vollständig abgeschlossen. „Jedoch muss davon ausgegangen werden, dass es sich hier um den vermissten 60-jährigen Mann aus Raubling handelt“, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Zunächst suchten die Ermittler nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240814-930-203419/1