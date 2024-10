Leiche nach Feuer in Wohnhaus gefunden

Nach dem Brand eines Hauses in Unterfranken war ein Bewohner vermisst worden. In der Nacht wurde nun ein Toter entdeckt. Eine Obduktion soll die Identität klären.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) haben Rettungskräfte in der Nacht eine Leiche gefunden. Ob es sich dabei um einen vermissten Bewohner handelt, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Weitere Bewohner des Hauses hatten es selbstständig und unverletzt verlassen.

Bei dem Feuer waren mehrere Pferde auf einer angrenzenden Koppel durch umherfliegende Trümmerteile verletzt worden. Anwohner hatten laut Polizei von einer Explosion gesprochen. Ob es eine solche gab und wenn ja, wodurch sie ausgelöst wurde, blieb zunächst offen. Im Tagesverlauf sollten die Brandfahnder ihre Arbeit in dem Haus fortsetzen.

