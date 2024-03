Polizei - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach einem Wohnhausbrand im Landkreis Miltenberg ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Im Dachgeschoss des Einfamilienhauses in Klingenberg am Main habe es in der Nacht zum Freitag Rauchentwicklung gegeben, kurz darauf seien Flammen zu sehen gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann konnte im Zuge der Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden. Die Ursache für den Brand war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:240322-99-425958/3