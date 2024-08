Leiche im Kofferraum - Sohn unter Tatverdacht

Das Auto eines Vermissten aus dem Kreis Rosenheim wird in Süditalien gefunden. Darin liegt die Leiche des Mannes. Sein Sohn sitzt in Neapel unter Tatverdacht im Gefängnis.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 60-jährigen Mannes aus dem oberbayerischen Raubling (Kreis Rosenheim) soll der in Italien als tatverdächtig festgenommene Sohn nach Deutschland ausgeliefert werden. Derzeit liefen Abstimmungen dazu auf justizieller und behördlicher Ebene, teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft mit.

Verdächtige Geräusche

Der 31-Jährige und sein Vater waren am Montag als vermisst gemeldet worden, auch das Auto des Vaters war verschwunden. Die Ermittler gingen rasch von einem Verbrechen aus: Zeugen hätten über verdächtige Geräusche in der gemeinsamen Wohnung von Vater und Sohn berichtet, teilten die Ermittler mit. Auch die dort gesicherten Spuren ließen schließen, dass sich dort eine Gewalttat zugetragen habe - mit dem Sohn als mutmaßlichem Täter.

Der 31-Jährige war am Dienstag in Pomigliano d'Arco bei Neapel festgenommen worden. Italienischen Medien zufolge hatte er versucht, in mehrere Wohnungen einzudringen. Anwohner riefen demnach die Polizei. Italienische Beamte fanden dann die Leiche des Vaters im Kofferraum des unweit des Ortes abgestellten Autos.

Schnittverletzungen

Der Leichnam wies laut den bayerischen Ermittlern erhebliche Gewalt- und Schnittverletzungen auf. Um die genaue Todesursache festzustellen, sei eine Obduktion in Italien geplant. Ermittler der Kripo Rosenheim wollen nächste Woche nach Süditalien reisen, um sich mit den dortigen Kollegen auszutauschen, an der Obduktion teilzunehmen und um genauere Informationen zu den Umständen vor Ort zu erhalten.

Wegen der Inhaftierung in Süditalien sei der 31-Jährige bisher nicht durch die Ermittler der Kripo Rosenheim vernommen worden. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sagte der 31-Jährige in einer ersten Befragung durch die italienische Polizei, dass er bei den Einbrüchen nichts gestohlen habe. Er habe aber keine Erklärung zum Fund der Leiche im Auto des Vaters geliefert, heißt es weiter. Er wurde in das Gefängnis Poggioreale in Neapel gebracht. Gegen ihn lag bereits ein europäischer Haftbefehl vor.

