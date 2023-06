Leiche eines Mannes in Wolfratshausener Kanal entdeckt - Todesursache unklar

Eine Frau hat in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) die Leiche eines Mannes in einem Kanal entdeckt. −Foto: Marcus Führer/dpa

Bei dem Toten handle es sich um einen 56 Jahre alten Mann aus Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort war die Leiche am Montag im Loisach-Isar-Kanal gefunden und geborgen worden.



Die Todesursache blieb zunächst unklar. Bislang lägen den Ermittlern aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als vermisst gemeldet worden war der Mann laut einem Polizeisprecher nicht. Die Leiche des Mannes solle nun obduziert werden. Die Kripo Weilheim ermittelte in dem Fall.

− dpa