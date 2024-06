Rettungskräfte haben eine Leiche aus einem brennenden Auto in Schwaben geborgen. Die Identität des Menschen ist noch ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher. Auch das Geschlecht ist bislang nicht bekannt. Wie und warum das Auto in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) am Freitagmorgen angefangen hatte zu brennen, sollen die Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Die Leiche wurde von der Polizei sichergestellt und soll nun obduziert werden.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-311880/2