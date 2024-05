In Oberösterreich läuft noch bis zum heutigen Freitag wie in ganz Österreich die Hauptausschreibung für neue Posten für Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Allein im Bundesland zwischen Inn und Traun sind für die Zeit ab September 749 Posten in den Schulen ausgeschrieben. Doch das Nachbarland hat mit akutem Lehrermangel zu kämpfen.