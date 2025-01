Leerstehendes Haus abgebrannt - 120.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr wird zu einem Brand gerufen: Ein Einfamilienhaus steht in Flammen. Das Haus war unbewohnt - dennoch gibt es einen Verletzten.

Bei einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus im Landkreis Dingolfing-Landau ist ein Schaden von rund 120.000 Euro entstanden. Das Gebäude sei komplett in Flammen aufgegangen, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Zwar habe die Feuerwehr den Brand löschen können, das Haus sei aber einsturzgefährdet und nicht begehbar. Eine Einsatzkraft habe eine Rauchvergiftung erlitten.

Da das Haus unbewohnt war, geht die Polizei davon aus, dass sich zum Brandzeitpunkt niemand in dem Gebäude befand. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittler schlossen Brandstiftung nicht aus.

© dpa-infocom, dpa:250104-930-334373/1